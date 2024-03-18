В Азербайджане обнаруженные в массовых захоронениях человеческие останки содержат признаки насилия - представитель Генпрокуратуры

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане обнаруженные в массовых захоронениях человеческие останки содержат признаки насилия.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил начальник отдела Генпрокуратуры Азербайджана Орхан Рзаев на брифинге по поводу обнаруженного в Ходжалы массового захоронения.

По его словам, на останках были установлены следы связывания рук и нанесения ударов травмирующими предметами.

Отметим, что в Ходжалы число обнаруженных останков в массовом захоронении достигло 18. На текущем этапе судебно-генетической экспертизы были установлены личности 9 человек. Согласно материалам следствия, все указанные лица пропали без вести 26 февраля 1992 года на территории Ходжалинского района.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!