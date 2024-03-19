Председатель комитета Милли Меджлиса о повышении пенсий в следующем году

БАКУ /Trend/ - На сколько будут повышены пенсии в следующем году, будет определяться в соответствии с процентом увеличения среднемесячной заработной платы.

Об этом сказал во вторник Trend председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) по труду и социальной политике Муса Гулиев.

"Так, пенсии индексируются и увеличивается их страховая часть. Например, в 2022 году среднемесячная заработная плата по республике увеличилась на 15 процентов, поэтому в 2023 году размер пенсий был увеличен на 15 процентов, то есть проиндексирована страховая часть.

А в 2023 году среднемесячная заработная плата увеличилась на 11 процентов, поэтому в 2024 году пенсии были проиндексированы и увеличены на 11 процентов. Насколько вырастет среднемесячная заработная плата в этом году, не спрогнозировано. Наверное, это станет понятно после подведения итогов первого полугодия. В соответствии с ним в следующем году пенсии будут проиндексированы и увеличены", - добавил М.Гулиев.

Отметим, что в соответствии с принятыми 5 ноября 2022 года парламентом Азербайджана в третьем чтении изменениями в закон "О трудовых пенсиях" был обеспечен переход к единому, равноправному подходу ко всем видам пенсий при индексации и повышении пенсий. Так, все виды трудовых пенсий повышаются путем индексации в начале каждого года.

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