В Азербайджане изменились правила формирования сведений и документов для трансграничной перевозки валюты

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Форму формирования сведений и документов, представляемых в Службу финансового мониторинга при трансграничной перевозке валютных средств и национальной валюты" от 23 сентября 2023 года.

Как сообщает во вторник Trend, в связи с этим премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал новое постановление.

Согласно постановлению, отныне в данной Форме должны быть отражены также основания для представления информации и документов.

По запросу Службы финансового мониторинга эта информация и документы будут составлены и отправлены в электронном виде.

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