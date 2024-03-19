Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Азербайджане изменились правила формирования сведений и документов для трансграничной перевозки валюты

Общество Материалы 19 марта 2024 17:52 (UTC +04:00)
В Азербайджане изменились правила формирования сведений и документов для трансграничной перевозки валюты

Читайте Trend в

Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Форму формирования сведений и документов, представляемых в Службу финансового мониторинга при трансграничной перевозке валютных средств и национальной валюты" от 23 сентября 2023 года.

Как сообщает во вторник Trend, в связи с этим премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал новое постановление.

Согласно постановлению, отныне в данной Форме должны быть отражены также основания для представления информации и документов.

По запросу Службы финансового мониторинга эта информация и документы будут составлены и отправлены в электронном виде.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости