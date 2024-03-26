Станислав Черчесов - кандидат на пост главного тренера сборной Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Стал известен один из кандидатов на пост главного тренера сборной Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на İdman.biz, российский специалист Станислав Черчесов может встать "у руля" сборной.

Черчесов вошел в число трех кандидатов АФФА. Пока предложение экс-главному тренеру сборной России не поступало. АФФА рассматривает его назначение наряду с другими кандидатами.

Напомним, что последним местом работы 60-летнего российского специалиста остается венгерский клуб "Ференцварош", который он покинул в июле 2023 года. Ранее Станислав Черчесов возглавлял сборную России, до этого работал с польской "Легией", московским "Динамо", "Амкаром", "Тереком" (ныне "Ахмат"), сочинской "Жемчужиной" и "Спартаком".

Отметим, что на последние два товарищеских матча сборную Азербайджана, оставшуюся без главного тренера после окончания контракта с Джанни де Бьязи, вывел Ариф Асадов.

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