Пассажиропоток в Бакинском аэропорту в праздничные дни увеличился более чем на 30%

БАКУ /Trend/ - С 20 по 27 марта 2024 года Международный аэропорт Гейдар Алиев обслужил более 121 тысячи пассажиров, превысив результат предыдущего года на 32,5%. За аналогичный период 2023 года этот показатель составил 91,3 тыс. пассажиров, передает в среду Trend со ссылкой на Международный аэропорт Гейдар Алиев.

В праздничные дни все службы аэропорта работали в усиленном режиме, обеспечивая бесперебойную работу, задержки в зоне ответственности аэропорта не допускались.

Наиболее загруженным днем стал 24 марта, было обслужено 19 334 пассажира. В этот день в Международном аэропорту Гейдар Алиев авиакомпаниями было выполнено 162 рейса.

Самыми популярными направлениями из аэропорта стали Нахчыван, Стамбул, Дубай, Тбилиси, Абу-Даби, Москва, Дели, Санкт-Петербург, Анкара и Актау.