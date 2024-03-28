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Молодежи стран-членов ОИС будет предоставлена обширная информация о Шуше - Фарид Гайыбов

Общество Материалы 28 марта 2024 19:18 (UTC +04:00)
Молодежи стран-членов ОИС будет предоставлена обширная информация о Шуше - Фарид Гайыбов

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Молодежи стран-членов ОИС будет предоставлена обширная информация о городе Шуша.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гайыбов на конференции "Шуша - Молодежная столица ОИС-2024".

Министр отметил, что с этой целью в течение года будут проводиться различные мероприятия.

"До конца года будут проведены различные мероприятия, в которых примет участие молодежь из стран ОИС, и ей будет предоставлена обширная информация о Шуше", - сказал министр.

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