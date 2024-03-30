Чтобы иметь конкурентоспособный чемпионат в будущем, нужно провести определенную работу - Вагиф Садыгов

БАКУ /Trend/ - Отсутствие в Премьер-лиге команд, похожих на "Карабах", неизбежно заставляет задуматься о выходе из ситуации. Чтобы иметь конкурентоспособный чемпионат в будущем, нужно провести определенную работу.

Как сообщает в субботу Trend, об этом İdman.biz сказал вице-президент АФФА Вагиф Садыгов.

Он прокомментировал 11-е чемпионство "Карабаха". По словам Садыгова, стабильные успехи команды Гурбана Гурбанова радуют спортивную общественность.

"Я думаю, что и другие наши клубы должны строить свою систему работы, как "Карабах". Им следует брать пример с чемпиона Азербайджана. Я верю, что в будущем количество таких клубов будет увеличиваться и мы станем свидетелями конкурентного чемпионата. Желаю успехов "Карабаху" в его дальнейшей деятельности. Пусть не только в этом году, но и в последующие годы он уверенно играет в Европе, наряду с национальным чемпионатом", - добавил В.Садыгов.

Отметим, что "Карабах" досрочно выиграл чемпионат, победив "Кяпаз" (6:1) в XXVIII туре Премьер-лиги Азербайджана.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!