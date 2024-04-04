Удача улыбнулась мне – победительница Открытого первенства клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике

БАКУ /Trend/ - Не думала, что завоюю две золотые медали, так как соперницы тоже хорошо выступили, но удача улыбнулась мне.

Об этом сказала в четверг Trend победительница 4-го Открытого первенства клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике Нурай Долчаева.

Юная воспитанница клуба "Оджаг Спорт" на соревнованиях завоевала два "золота" - в многоборье и упражнении без предмета, а также серебряную награду за программу с мячом среди гимнасток 2017 года рождения (категория А).

"Соревновательный год начался удачно, на первенстве я показала хороший результат, и надеюсь, в дальнейшем буду только пополнять свою копилку наград. К первенству я готовилась упорно, тренировки дали свои плоды. Мне больше всего нравится выполнять упражнения без предмета и композицию с мячом, в будущем буду работать над другими видами, чтобы без ошибок демонстрировать все программы", - сказала юная спортсменка.

Отметим, что 4-е Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике проходит 4-6 апреля. В соревнованиях участвуют более 180 гимнасток.

Наряду с представительницами клуба "Оджаг Спорт", в соревнованиях также участвуют воспитанницы Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике, Республиканской комплексной спортивной школы, Дворца водных видов спорта, Культурного центра "Зиря", отделения клуба "Оджаг Спорт" в поселке Говсан и Олимпийского спортивного комплекса в Шагане.

Соревнования проходят по нескольким возрастным категориям.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!