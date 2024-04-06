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Стартовал заключительный день Открытого первенства "Оджаг Спорт"

Общество Материалы 6 апреля 2024 13:01 (UTC +04:00)
Стартовал заключительный день Открытого первенства "Оджаг Спорт"

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ/Trend/ - В Бакинском Олимпийском спортивном комплексе проходит четвертое по счету Открытое первенство спортивного клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике.

Как сообщает в субботу Trend, в последний день соревнования определятся призеры среди преюниорок и юниорок.

Отметим, что 4-е Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике проходит 4-6 апреля. В соревнованиях участвуют более 180 гимнасток.

Наряду с представительницами клуба "Оджаг Спорт", в соревнованиях также участвуют воспитанницы Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике, Республиканской комплексной спортивной школы, Дворца водных видов спорта, Культурного центра "Зиря", отделения клуба "Оджаг Спорт" в поселке Говсан и Олимпийского спортивного комплекса в Шагане.

Соревнования проходят по нескольким возрастным категориям.

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