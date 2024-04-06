Переговоры об участии Месси в Олимпиаде продолжаются

БАКУ /Trend/ - Футболист сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси может принять участие в Олимпийских играх "Париж-2024".

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, об этом заявил главный тренер сборной U-23 Хавьер Маскерано.

Он отметил, что хотя участие в "Париж-2024" 37-летнего форварда, который этим летом сыграет в Кубке Америки в составе основной сборной, кажется маловероятным, переговоры продолжаются.

"Я разговаривал с ним, мы отправили официальное предложение присоединиться к нам на Олимпийских играх. Наши переговоры все еще продолжаются. У нас есть время до "Парижа-2024". Но надо учитывать, что Кубок Америки пройдет в июне-июле. Поскольку футбольный турнир Олимпиады стартует 24 июля, Месси придется участвовать в двух крупных турнирах подряд», - сказал Маскерано.

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