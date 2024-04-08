БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предложено выплачивать компенсацию на аренду квартир работникам органов юстиции.

Как сообщает в понедельник Trend, это нашло отражение в предложенной поправке к закону "О прохождении службы в органах юстиции", которая обсуждалась сегодня на онлайн-заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

Согласно поправке, работникам органов юстиции и членам их семей, не имеющим места жительства в связи со сменой места службы в органах юстиции и, следовательно, проживающим в арендуемой квартире, будет выплачиваться денежная компенсация за аренду жилья в порядке и размере, установленном органом (учреждением), определяемом соответствующим органом исполнительной власти, в зависимости от места жительства.

После обсуждения изменение было рекомендовано на рассмотрение на пленарном заседании парламента.

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