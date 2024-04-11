В Ханкенди обнаружены и изъяты боеприпасы и средства связи

БАКУ /Trend/ - В городе Ханкенди обнаружены и изъяты боеприпасы, а также средства связи.

Как сообщает в четверг Trend, информацию об этом распространило министерство внутренних дел Азербайджана.

Было отмечено, что в результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий 10 апреля на территории города Ханкенди были обнаружены и изъяты 3 средства связи, а также 3 автомата, 4 пистолета, 3 винтовки, 4 боевые гранаты, 4 гранатомета, 15 магазинов для патронов, 860 патронов различного калибра, 7 штык-ножей и другие боеприпасы.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!