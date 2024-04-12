Главный тренер «Нефтчи» о матче с «Хырдаланом»

БАКУ /Trend/ - Соперник очень хотел выиграть, он боролся до конца и победил.
Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, об этом сказал главный тренер «Нефтчи» Анар Сарыев.
Специалист объяснил причины поражения от «Хырдалана» со счетом 109:114 в XVII туре Азербайджанской баскетбольной лиги. Он сказал, что было допущено слишком много ошибок.
«На следующих тренировках нам придется серьезно поработать над ними. Мы не смогли победить из-за этих ошибок. Нам нужно лучше подготовиться к предстоящим играм. Постараемся собраться и показать лучшую игру в следующих матчах», - сказал Сарыев.
Отметим, что это было второе поражение «Нефтчи» подряд.
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