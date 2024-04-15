"Байер" повторил рекорд в "Большой пятерке"

БАКУ /Trend/ - Объявлены самые длинные беспроигрышные серии клубов лиг «Большой пятерки».

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на İdman.biz, в список IFFHS вошли 10 самых длинных серий, учитывая все турниры.

Победив «Вердер» со счетом 5:0, «Байер», впервые стал чемпионом Германии и повторил рекорд «Большой пятерки», не проиграв 43 игры. До этого только «Ювентус» не проигрывал в таком количестве матчей.

1-2. «Байер» - 43 (2023-...)

«Ювентус» - 43 (2011-12)

3. «Милан» - 42 (1992-93)

4-5. «Реал» - 40 (2016-17)

«Ноттингем Форест» - 40 (1978)

6. «Барселона» - 39 (2015-16)

7. «Милан» - 36 (1991-92)

8. «Реал» - 34 (1988-89)

9. «Манчестер Юнайтед» - 33 (1998-99)

10. «Бавария» - 32 (2019-20)

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