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Названо число детей, родившихся в Азербайджане за январь-февраль

Общество Материалы 15 апреля 2024 16:11 (UTC +04:00)
Названо число детей, родившихся в Азербайджане за январь-февраль

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - За январь-февраль текущего года районными (городскими) регистрационными отделами министерства юстиции были зарегистрированы 17 081 новорожденный.

Об этом Trend сообщили в понедельник в Госкомстате Азербайджана.

Было отмечено, что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года этот показатель на каждые 1000 человек населения снизился с 11,7 до 10,2.

Среди новорожденных удельный вес мальчиков составил 52,5 процента, девочек - 47,5 процента. Также отмечается, что за этот период родились 594 близнеца и 36 тройни.

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