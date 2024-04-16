В Азербайджане задержаны 72 лица, находившихся в розыске - МВД

БАКУ /Trend/ - Сотрудниками органов внутренних дел Азербайджана, было обеспечено раскрытие 35 преступлений, зарегистрированных на территории страны 15 апреля, а также 6 нераскрытых преступлений, связанных с предыдущими периодами.

Как сообщает во вторник Trend, информацию об этом распространило министерство внутренних дел Азербайджана.

Было отмечено, что в общей сложности задержано 72 человека, находившихся в розыске (в том числе 49 человек в качестве должников).

"Выявлено 20 фактов, связанных с наркотиками, и 13 фактов, связанных с обнаружением и изъятием незаконно хранящихся боеприпасов.

По подозрению в совершении преступлений задержаны 30 человек", - говорится в информации ведомства.

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