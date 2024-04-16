Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Азербайджане выплачено более 2 миллиардов манатов по соцвыплатам за январь-март 2024 года

Общество Материалы 16 апреля 2024 15:46 (UTC +04:00)
В Азербайджане выплачено более 2 миллиардов манатов по соцвыплатам за январь-март 2024 года

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане динамика роста объемов средств, выделяемых на социальные выплаты, продолжает расти и в этом году.

Об этом во вторник Trend сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Было отмечено, что за январь-март 2024 года по пенсиям, пособиям, степендиям и адресной государственной социальной помощи населению выплачено 2 миллиарда 183 миллиона манатов, что на 224,4 миллиона манатов или на 11,5 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отметим, что следующим шагом в направлении увеличения социальных выплат стало обеспечение повышения с начала текущего года всех пенсий с индексацией на 11,2 процента в соответствии с ростом среднемесячной заработной платы за прошлый год.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости