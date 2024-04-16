Цель команды - завоевать награду в Париже - Дина Ульянова

БАКУ /Trend/ - Цель команды - завоевать награду в Париже.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, об этом сказала Дина Ульянова, игрок сборной Азербайджана по виду баскетбола 3х3.

"Я бы не назвала турнир в Гонконге началом пути. Это произошло много лет назад, когда мы сражались в Венгрии на нашем первом турнире", - сказала она.

Баскетболистка сборной, завоевавшей лицензию на "Париж-2024" на прошедшем в Гонконге Олимпийском квалификационном турнире, рассказала на церемонии встречи национальной сборной в Международном аэропорту Гейдар Алиев о достигнутом успехе: "Нет спортсмена, который не мечтает об Олимпийских играх. Может быть, ты не просыпаешься каждое утро с мыслью «завтра я поеду на Олимпиаду», но работаешь над собой и вместе с командой. Но эта идея всегда в твоей голове. И 10 лет назад так было, и сейчас. Я всегда этого хотела и думала об этом".

Ульянова поделилась также, что после полуфинала не смогла сдержать эмоций.

"Я всегда верила в победу, но каждая встреча была напряженной. Нужно было постоянно быть сконцентрированным. Нас назвали самой стойкой командой. Потому что иногда случалось, что все казалось невозможным, мы проигрывали со счетом 0:5 и возникал вопрос, как нам отыграться. Но мы смогли сконцентрироваться и победить. После финала, после победного броска Александры Молленхауэр, мы на сто процентов почувствовали, что едем на Олимпийские игры", - сказала она.

Спортсменка коснулась и цели команды в Париже: "Там сыграют 8 сильнейших команд мира. Нельзя успокаиваться ни на секунду. Все будут бороться за медали. Мы хотим получить награду не меньше, чем кто-либо другой. Наша цель в Париже - завоевать награду».

Ульянова также раскрыла главный источник успеха: «Нельзя что-то делать и не верить в успех. Уверенность - главный источник успеха. Надо верить в свою работу и любить ее».

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!