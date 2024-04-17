В Ханкенди обнаружены оружие и боеприпасы

БАКУ /Trend/ - В городе Ханкенди обнаружены оружие и боеприпасы.

Как сообщает в среду Trend, информацию об этом распространило МВД Азербайджана.

Было отмечено, что в ходе проведенных сотрудниками полиции мероприятий 16 апреля на территории города были обнаружены и изъяты три единицы автоматического оружия различных марок, одно ружье, одна граната, один воспламенитель, 14 обойм для патронов, 1195 патронов различного калибра и другие боеприпасы.

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