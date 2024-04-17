Государственный Таможенный Комитет принимает участие в «12-м Конгрессе токсикологии развивающихся стран»

Заместитель начальника Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета, к.м.н., доцент Исмаил Эфендиев участвует в «12-м Конгрессе токсикологии развивающихся стран», организованном Международным Союзом Токсикологии (IUTOX) в городе Сантьяго, Республика Чили.

На пленарных и панельных заседаниях масштабного престижного международного мероприятия с более чем 300 участниками из 36 стран мира обсуждались вопросы, связанные с клинической, военной, экологической, профессиональной и профилактической токсикологией. Эпидемиология острых отравлений, современные подходы к диагностике и лечению отравлений новыми видами химических веществ, терапия повреждений при острых химических интоксикациях, применение активной дезинтоксикации и антидотов, профилактика профессиональных интоксикаций, борьба с аллергическим или другим нежелательным действием лекарственных средств, экологическая и военная токсикология и ряд других актуальных вопросов были освещены и обсуждены с участием ведущих мировых экспертов.

Доцент Исмаил Эфендиев представил постерный доклад об эпидемиологии отравлений в Азербайджане и мерах профилактики интоксикаций в нашей стране. Презентация была встречена участниками конгресса с большим вниманием и интересом. Международный конгресс продолжит свою работу до 19 апреля.