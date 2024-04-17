Цель - стать чемпионом Европы в четвертый раз - азербайджанский дзюдоист

БАКУ /Trend/ - Цель - стать чемпионом Европы в четвертый раз.

Как сообщает в среду Trend, об этом İdman.biz сказал дзюдоист сборной Азербайджана Хидаят Гейдаров (73 кг).

Он отметил, что на чемпионат Европы в Загребе поедет полностью подготовленным. "Тренируюсь два раза в день. Прилагаю все усилия, чтобы быть в отличной форме как физически, так и тактически. Для меня важна каждая тренировка", - сказал дзюдоист.

По словам Гейдарова, хотя главным соревнованием для него в этом году являются летние Олимпийские игры в Париже, чемпионат Европы также важен.

"Моя главная цель - Олимпиада. Однако я хорошо подготовился и к этому соревнованию. Здесь моя цель - стать чемпионом Европы в четвертый раз. Я верю, что осуществлю эту мечту и выиграю этот титул. Я чувствую себя в полной форме для этой борьбы", - отметил он.

Трехкратный чемпион рассказал, что с уважением относится к каждому сопернику, который примет участие в соревновании. "Я думаю, что важен каждый соперник. Потому что нет слабых соперников. Поскольку я лидер в этом весе, все готовятся победить меня", - добавил дзюдоист.

Отметим, что чемпионат Европы пройдет 25-27 апреля в столице Хорватии Загребе.

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