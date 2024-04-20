Команда Азербайджана в групповых упражнениях вышла в еще один финал Кубка мира по художественной гимнастике

БАКУ /Trend/ - Команда Азербайджана в групповых упражнениях вышла в финал Кубка мира по художественной гимнастике в программе упражнений с тремя лентами и двумя мячами, сообщает в пятницу Trend. В квалификации команда Азербайджана заняла шестое место с результатом 32.500 балла.

В финал программы упражнений с тремя лентами и двумя мячами также вышли команды, представляющие Испанию (33.700 балла), Италию (32.950 балла), Китай (32.750 балла), Японию (32.700 балла), Болгарию (32.550 балла), Украину (31.000 балла) и Мексику (30.950 балла).

Напомним, днем ранее команда Азербайджана вышла в финал Кубка мира в упражнении с пятью обручами.

Отметим, что Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 19-21 апреля. В соревнованиях принимают участие свыше 110 гимнасток из более 40 стран мира. Гимнастки выступают в программе индивидуальных и групповых упражнений.

Азербайджан на Кубке мира по художественной гимнастике представляют: в индивидуальной программе - Зохра Агамирова и Камилла Сеидзаде, а также команда в групповых упражнениях, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Камилла Алиева, Елизавета Лузан, Дарья Сорокина, Ляман Алимурадова и Зейнаб Гумметова.

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