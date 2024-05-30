БАКУ /Trend/ - 1 июня - в Международный день защиты детей в парке Центра Гейдара Алиева пройдет Детский фестиваль.

Как сообщает Trend, на фестивале, который пройдет при организации Фонда Гейдара Алиева, Центра Гейдара Алиева и министерства науки и образования, дети разных возрастных категорий смогут выбрать развлечения, соответствующие их интересам, эффективно провести досуг и продемонстрировать свои таланты.

Во время фестиваля парк Центра будет разделен на зоны по тематике и видам развлечений. Здесь детям, которые станут главными героями дня, будут предложены интересные и разнообразные развлечения, познавательные программы.

В Детском фестивале примут участие дети героев, ставших шехидами в борьбе за Родину, воспитанники детских домов Баку, дети с синдромом Дауна.

В специально отведенной для детей зоне будет установлена сцена, где будет представлена концертная программа в исполнении юных талантов. На сцене выступят танцевальная группа "Azəri inciləri", ансамбль песни и танца "Cücələrim" Центра развития детей и молодежи, воспитанники учреждений при Агентстве социальных услуг, танцевальный ансамбль "Səma", Детский музыкальный театр "Təbəssüm", танцевальный ансамбль "Zirvə", члены Центра развития детей и молодежи № 3 и Детской школы искусств № 3.

В экологической зоне, созданной министерством экологии и природных ресурсов и Социальным экологическим центром "ЭкоСфера" (СЭЦ), будут организованы образовательные программы для детей, приуроченные к "Году солидарности во имя "зеленого" мира" и предстоящему в нашей стране мероприятию COP29, а также "круглый стол", викторины и интерактивные игры на темы изменения климата, мониторинга окружающей среды в формате конференции "pre-COP29". Будут проведены экологические мастер-классы "Вторая жизнь отходам", продемонстрирована роль стартапов на тему "зеленой" энергии", а также дронов и роботов в защите окружающей среды.

В целях пропаганды спорта и здорового образа жизни среди молодежи в парке Центра также уделено внимание созданию зон, относящихся к различным видам спорта. На этих площадках Федерацией настольного тенниса Азербайджана будут проводиться тренировки по настольному теннису и соревнования среди детей. Им будет предоставлена возможность принять участие в шахматных соревнованиях, мастер-классах по футболу, продемонстрировать свои навыки и способности.

Каждый ребенок мечтает "оживить" своего любимого персонажа. В связи с этим маленькие посетители смогут украсить свои лица разными картинками с героями мультфильмов с помощью "Face art".

А аниматоры, изображая героев мультфильмов, организуют путешествие детей в мир сказок, встречу с любимыми персонажами, развлечения.

На территории, отведенной под "Street art" дети также будут рисовать картины на асфальте. Азербайджанская автомобильная федерация проведет для детей тренинги по правилам дорожного движения, а в парке Центра Гейдара Алиева будет организовано ралли на маленьких автомобилях.

Бакинский книжный центр и Детская библиотека имени Ф.Кочарли проведут встречу с авторами детской литературы, час чтения для детей.

Еще один интересный момент ждет детей на археологической площадке. Здесь они проведут условные поиски, найдут под песком различные макеты археологических "артефактов" и изучат их.

Путешествие в мир животных, знакомство с макетами диких животных и обучение с помощью интерактивных игр станут возможными в зоне "Сафари-тур".

На фестивале также будет работать "зона Playstation" для молодежи.

В Международный день защиты детей не будет забыто и об их здоровье. Liv Bona Dea Hospital проведет для детей в парке бесплатное офтальмологическое обследование.

Таким образом, парк Центра Гейдара Алиева в течение дня будет предоставлен в распоряжение детей и как развлекательное, и как творческое пространство, где они насладятся незабываемыми моментами.

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