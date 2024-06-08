В Шамахы проходит Фестиваль воздушных шаров (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 8-9 июня в Шамахы проходит очередной Фестиваль воздушных шаров (Balloon Festival).

Как сообщает Trend, сегодня в утренние часы в рамках фестиваля воздушные шары различных цветов, форм и дизайна поднялись в небо над селом Мейсари в Шамахы.

Основной целью Фестиваля воздушных шаров, организованного компанией "EZONE" при поддержке Исполнительной власти Шамахы, является содействие туристическому потенциалу страны, в том числе Шамахинского района, где проводится фестиваль.

Туристические полеты на воздушных шарах пока не выполняются. Но демонстрационные полеты, которые местные пилоты выполняют совместно с международными специалистами, могли наблюдать все желающие с территории села Мейсари

С 16:00 стартует художественная программа фестиваля.

Лица, прошедшие регистрацию посредством iTicket.az для участия в мероприятии, смогут посмотреть красочную развлекательную и концертную программу на территории комплекса "Ширван шараблары" в селе Мейсари. В развлекательной программе можно принять участие в мастер-классах для детей, посетить зоны питания, организованные при участии различных кафе и ресторанов.