Участники ралли "Пекин-Париж" продолжили шествие из Шамахы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Уникальные ретро-автомобили, участвующие в авторалли "Пекин-Париж", собрались сегодня утром перед Центром Гейдара Алиева в Баку.

Как сообщает в понедельник Trend, при поддержке министерства молодежи и спорта, Автомобильной федерации Азербайджана и операционной компании "Бакинское городское кольцо" страна впервые принимает участников одного из самых захватывающих соревнований в мире.

Затем автомобили отправились в Шамахы, где вызвали большой интерес как у местных жителей, так и у туристов.

Автомобили продолжат маршрут из Шамахы через Грузию.

Отметим, что ралли "Пекин-Париж" был создан в 1907 году и является одним из исторических маршрутов. Это ралли - дань уважения механическим автомобилям, а также их тест на выносливость. Ралли охватывает дистанцию около 14 000 км.

Стартовавшее в Пекине ралли завершится 23 июня в Париже.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!