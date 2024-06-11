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В Азербайджане объявлены результаты вступительного экзамена по II и III группам специальностей вузов

Общество Материалы 11 июня 2024 21:22 (UTC +04:00)
В Азербайджане объявлены результаты вступительного экзамена по II и III группам специальностей вузов
Фото: Государственный Экзаменационный Центр Азербайджанской Республики

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана объявил результаты вступительного экзамена, состоявшегося 26 мая 2024 года по II и III группам специальностей вузов.

Как передает Trend со ссылкой на ГЭЦ, абитуриенты, принявшие участие в экзамене, могут ознакомиться с результатами, карточкой ответов и графическим изображением листа ответов, а также критериями оценки каждого открытого задания (вероятность правильных ответов задания, решение и шкала оценок) здесь.

О результатах экзамена абитуриенты могут также узнать, отправив код, указанный в пропускном листе на экзамен, на номер 7727 через операторов мобильной связи (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).

​​Дополнительная информация о датах процедуры выбора специальности для абитуриентов, выполнивших условия конкурса, будет предоставлена позже.

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