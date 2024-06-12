В Азербайджане устанавливаются новые штрафы за нарушение правил остановки или стоянки

БАКУ /Trend/ - За остановку или стоянку транспортных средств на обочине проезжей части во втором и последующих рядах, за исключением мотоциклов без боковых прицепов, мопедов, велосипедов и малых электромобилей взимается штраф в размере 80 манатов.

Как сообщает в среду Trend, вопрос об этом нашел отражение в поправке к Кодексу об административных проступках, которая обсуждалась сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по правовой политике и государственному строительству.

Кроме того, согласно законопроекту, за остановку или стоянку транспортных средств на пересечении проезжей части и менее чем в 5 метрах от края проезжей части, за исключением случаев, установленных законом Азербайджанской Республики "О дорожном движении", налагается штраф в размере 40 манатов.

За остановку или стоянку на стоянках такси транспортных средств, не являющихся легковыми автомобилями такси, также взимается штраф в размере 40 манатов.

За остановку или стоянку других транспортных средств на велосипедных дорожках, за исключением велосипедов и малых электромобилей, взимается штраф в размере 100 манатов.

За остановку или стоянку транспортных средств на полосах, обозначенных дорожными знаками 5.9, 5.10.1 - 5.10.3, на дорогах, имеющих полосы движения для транспортных средств общего пользования, налагается штраф в размере 100 манатов.

Если в правилах регулирования не предусмотрено иное, за остановку или стоянку транспортных средств на тротуарах налагается штраф в размере 60 манатов.

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