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Азербайджанский тяжелоатлет завоевал золото на первенстве Европы (ФОТО)

Общество Материалы 20 июня 2024 04:47 (UTC +04:00)
Азербайджанский тяжелоатлет завоевал золото на первенстве Европы (ФОТО)
Фото: Федерация тяжелой атлетики Азербайджана

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Продолжается первенство Европы по тяжелой атлетике среди юношей 15 и 17 лет, который проходит в греческих Салониках 15-23 июня.

Как передает Trend со ссылкой на İdman.biz, что в соревнованиях также принимает участие сборная Азербайджана.

В чемпионате участвуют 415 (198 девушек + 217 юношей) спортсменов из 38 стран.

Сегодня один из азербайджанских спортсменов - Иса Алиев вышел на помост. Свои силы он пробовал в весовой категории 73 кг среди спортсменов до 15 лет.

Азербайджанский спортсмен в рывке поднял 112 кг и стал лучшим в Европе.

Спортсмен в толчке показал результат 137 кг и завоевал серебряную медаль.

Иса Алиев, показавший в сумме двоеборья 249 кг (112+137), обошел всех своих конкурентов в итоговом зачете и поднялся на вершину пьедестала почета.

Азербайджанский тяжелоатлет завоевал золото на первенстве Европы (ФОТО)
Азербайджанский тяжелоатлет завоевал золото на первенстве Европы (ФОТО)
Азербайджанский тяжелоатлет завоевал золото на первенстве Европы (ФОТО)
Азербайджанский тяжелоатлет завоевал золото на первенстве Европы (ФОТО)
Азербайджанский тяжелоатлет завоевал золото на первенстве Европы (ФОТО)
Азербайджанский тяжелоатлет завоевал золото на первенстве Европы (ФОТО)
Азербайджанский тяжелоатлет завоевал золото на первенстве Европы (ФОТО)
Азербайджанский тяжелоатлет завоевал золото на первенстве Европы (ФОТО)
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