Азербайджанский тяжелоатлет завоевал золото на первенстве Европы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Продолжается первенство Европы по тяжелой атлетике среди юношей 15 и 17 лет, который проходит в греческих Салониках 15-23 июня.

Как передает Trend со ссылкой на İdman.biz, что в соревнованиях также принимает участие сборная Азербайджана.

В чемпионате участвуют 415 (198 девушек + 217 юношей) спортсменов из 38 стран.

Сегодня один из азербайджанских спортсменов - Иса Алиев вышел на помост. Свои силы он пробовал в весовой категории 73 кг среди спортсменов до 15 лет.

Азербайджанский спортсмен в рывке поднял 112 кг и стал лучшим в Европе.

Спортсмен в толчке показал результат 137 кг и завоевал серебряную медаль.

Иса Алиев, показавший в сумме двоеборья 249 кг (112+137), обошел всех своих конкурентов в итоговом зачете и поднялся на вершину пьедестала почета.