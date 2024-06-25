Азербайджан проведет еще один международный форум

БАКУ /Trend/ - 27-28 июня Азербайджан проведет международный форум.

Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Было отмечено, что 27 июня в Баку пройдет Международный форум "Солидарность ради зеленого мира: от отходов к ценности для устойчивого будущего".

Целью данного форума, который пройдет при организационной поддержке министерства экологии и природных ресурсов и ОАО "Təmiz Şəhər", является продвижение в глобальном масштабе лидирующей роли Азербайджана в области охраны окружающей среды, совместной деятельности в направлении устойчивого будущего, экологической солидарности и управления, а также обеспечение распространения лучших практик и инновационных подходов к управлению отходами, укрепление сотрудничества.

В форуме примут участие полномочные представители ООН, представители различных международных организаций, в том числе ряда зарубежных стран, а также другие заинтересованные стороны.

Отметим, что, как ожидается, этот форум станет новой платформой для продвижения устойчивых практик в области эффективного управления отходами, международного сотрудничества, демонстрации инноваций и обсуждения новых инициатив.

По итогам форума организации и компании, которые будут участвовать в нем, примут Бакинскую инициативу "Ноль отходов" для продвижения устойчивых методов управления отходами, инновационных упаковочных решений, стратегий переработки и сокращения отходов.

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