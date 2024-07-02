В агдеринском селе Умудлу будет построено водохранилище

БАКУ /Trend/ - Согласно утвержденному плану переселения, в городе Ходжалы, поселке Кяркиджахан и селе Малыбейли, а также в селе Умудлу Агдеринского района в течение этого года планируется разместить 228 семей. Об этом сказал ранее специальный представитель Президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов.

В ответ на запрос Trend касательно водообеспечения на этих территориях в Азербайджанском государственном агентстве водных ресурсов отметили, что у населения не будет проблем с обеспечением питьевой водой.

"В городе Ходжалы проблем со снабжением питьевой водой нет. Была пробурена дополнительная субартезианская скважина и дополнительно проложен магистральный водопровод в 2,6 км от реки Бадара. Нет проблем с водой и в поселке Кяркиджахан. Строительство сети осуществляется Бакинской службой благоустройства. Есть источник воды и водохранилище. В селе Малыбейли также нет проблем с питьевой водой. В селе Умудлу Агдеринского района есть источник воды, планируются строительство магистрального водопровода и водохранилища. Эти работы будут завершены до переселения населения согласно программе "Большого возвращения", - сказали в ведомстве.

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