БАКУ /Trend/ - В Баку введен в эксплуатацию новый автобусный маршрут.

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на ООО "BakuBus".

Согласно информации, ООО "BakuBus" ввело в эксплуатацию новую регулярную маршрутную линию под номером 140E.

"Автобусы будут курсировать между Транспортным обменным центром "Кёроглу" и столичным поселком Шувалан с интервалом в 10 минут.

Стоимость проезда составит 80 гяпиков. Продолжительность поездки составит 120 минут", - говорится в сообщении "BakuBus".

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