В Азербайджане завершено перечисление соцвыплат за ноябрь

БАКУ /Trend/ - Государственный фонд социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения завершил выплаты за ноябрь пособий, пенсий и адресной государственной социальной помощи.

Об этом Trend сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Отмечается, что 7 ноября были выплачены пенсии лицам, проживающим в городах Баку и Сумгайыт, в Абшеронском районе, а 23-го - в регионах страны, а также пенсии, назначенные на льготных условиях.

Таким образом, процесс предоставления всех социальных выплат за ноябрь завершен.

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