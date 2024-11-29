Азербайджанский университет архитектуры и строительства: История успеха на международной арене (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В завершившемся учебном году Азербайджанский университет архитектуры и строительства (АзУАС) добился значительных успехов на международной образовательной арене, пройдя две важные международные аккредитации по специальностям «Инженерия строительства» и «Инженерия транспортного строительства». Это достижение не только укрепляет международное признание университета, но и предоставляет его выпускникам неограниченные карьерные возможности на мировом рынке труда. АзУАС, адаптируя качество образовательного процесса к международным стандартам, укрепляет свои лидирующие позиции в регионе.

АзУАС: Центр глобальной интеграции

Благодаря процессу аккредитации, проведённому Международным агентством по аккредитации и рейтингу (IAAR), подтвердилось международное признание специальностей «Инженерия строительства» и «Инженерия транспортного строительства» АзУАС. Эта аккредитация предоставляет выпускникам конкурентные преимущества на мировом рынке труда благодаря международным сертификатам. Современные образовательные программы университета открывают новые возможности для международного сотрудничества.

Факультет архитектуры: Обладатель престижного международного сертификата

Ещё одним важным успехом стал процесс аккредитации факультета архитектуры. Факультет прошёл аккредитацию Королевского института британских архитекторов (RIBA) на следующие пять лет, достигнув значительных успехов в области международного образования. Эксперты RIBA высоко оценили качество преподавания, профессионализм профессорско-преподавательского состава, материально-техническую базу и общую образовательную среду факультета. Эта аккредитация подтверждает лидерство АзУАС не только на национальном, но и на международном уровне в области архитектурного образования.

Инновации и электронная модель университета

АзУАС активно внедряет инновационные подходы в образовательный процесс, ставя в центр цифровую трансформацию. Применение электронной модели университета делает образовательный процесс более прозрачным и доступным для студентов. Современные лаборатории, новые исследовательские центры и высокотехнологичная инфраструктура — это важные шаги для соответствия мировым стандартам.

Исследовательский университет: Реализация масштабных проектов

Фокус на исследовательскую деятельность позволил АзУАСу выйти на международный уровень. Восстановление Карабаха и реализация крупных инфраструктурных проектов создают уникальные возможности для научных исследований в области инженерии и архитектуры. Это не только способствует развитию национальной экономики, но и укрепляет международное сотрудничество.

Прозрачная оценка: Доверие в образовательной среде

Участие АзУАС в международных аккредитационных процессах способствует обеспечению прозрачности и объективности в образовательной среде. Оценка, проведённая международными экспертами, подтверждает правильность стратегических планов развития университета, укрепляя доверие к образовательной среде.

Партнёрство и международное сотрудничество

АзУАС активно развивает международную стратегию сотрудничества, укрепляя связи с зарубежными университетами. Современные образовательные программы, обмен студентами и преподавателями, а также совместные исследовательские проекты являются частью успешных инициатив в этом направлении. Университет остаётся лидером региона в своей сфере и активно участвует в глобальной образовательной сети.

Стратегический взгляд в будущее

Главная цель АзУАС — стать университетом мирового уровня, соответствующим передовым международным стандартам. Усиление материально-технической базы, внедрение современных методов преподавания и расширение исследовательского потенциала являются ключевыми направлениями этой стратегии. Международное признание в области архитектуры и инженерии — одно из главных достижений университета на этом пути.

Путь АзУАС: От успеха к успеху

Университет благодаря международным аккредитациям занимает важное место в строительной и архитектурной сфере страны. Эти достижения подтверждают, что АзУАС развивается не только как образовательное учреждение, но и как научно-технологический и профессиональный центр. АзУАС предлагает молодому поколению конкурентоспособное образование на глобальном уровне благодаря инновационному подходу и динамичной деятельности.

С АзУАС уверенно смотрите в будущее!