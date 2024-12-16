Признано около 1500 имущественных прав в связи с разрешением на эксплуатацию нежилых участков - Госслужба

БАКУ /Trend/ - На данный момент признано около 1500 имущественных прав, связанных с разрешением на эксплуатацию нежилых участков.

Как сообщает Trend, об этом заявил начальник отдела Государственной службы по вопросам имущества при министерстве экономики Ильгар Габиев на брифинге, посвященном изменениям в Земельный кодекс.

"Заявки на разрешение на эксплуатацию нежилых участков сначала высылаются на портал министерства по чрезвычайным ситуациям. По имеющейся у нас информации, в связи с этим обратились около 25 тысяч правообладателей.

На основании документов, поступивших к нам от соответствующих органов исполнительной власти и Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, на данный момент признано около 1500 прав собственности. Этот процесс продолжается", - добавил он.

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