Стали известны сроки завершения ремонта в Республиканском перинатальном центре

БАКУ /Trend/ - Ремонт в Республиканском перинатальном центре будет завершен в конце следующего года.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал журналистам исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов.

"Уже получены заключения от МЧС и других учреждений. Завершены проектные работы, связанные со строительством. Ремонтные работы, к которым приступят в начале следующего года, будут полностью завершены к концу года", - сказал В.Гурбанов.

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