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Стали известны сроки завершения ремонта в Республиканском перинатальном центре

Общество Материалы 18 декабря 2024 15:22 (UTC +04:00)

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Бести Мамед
Бести Мамед
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БАКУ /Trend/ - Ремонт в Республиканском перинатальном центре будет завершен в конце следующего года.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал журналистам исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов.

"Уже получены заключения от МЧС и других учреждений. Завершены проектные работы, связанные со строительством. Ремонтные работы, к которым приступят в начале следующего года, будут полностью завершены к концу года", - сказал В.Гурбанов.

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