США готовы оказать помощь Азербайджану в связи с авиакастрофой в Актау - посольство

БАКУ /Trend/ - Посольство США в Азербайджане выразило соболезнования в связи с крушением самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный в Казахстане.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в публикации на официальной странице посольства в социальной сети Х.

"Посольство США выражает глубокие соболезнования семьям и близким жертв сегодняшней авиакатастрофы самолета AZAL выполняющего рейс Баку-Грозный в Казахстане. Мы готовы оказать помощь Азербайджану в связи с этой трагедией", - отмечается в публикации.

Напомним, что сегодня пассажирский самолет Embraer 190, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

В министерстве транспорта Казахстана отметили, что на борту самолета, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 37 граждан Азербайджана, 6 - Казахстана, 3 - Кыргызстана, 16 - России.

В AZAL сообщили, что на борту самолета Embraer 190, выполнявшего рейс Баку-Грозный, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 67 человек - 62 пассажира и 5 членов экипажа.

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