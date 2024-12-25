14 граждан Азербайджана выжили в авиакатастрофе под Актау - министр транспорта Казахстана

БАКУ /Trend/ - 14 граждан Азербайджана выжили после крушения самолета ЗАО "Азербайджанские авиалинии" под Актау.

Как сообщает Trend со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом на состоявшемся сегодня брифинге сказал министр транспорта Казахстана Марат Карабаев.

"Среди пассажиров было 37 граждан Азербайджана, 23 из них погибли, 14 выжили. Из Кыргызстана было 3 человека, они выжили. При этом граждан России было 16, из них 7 погибли и 9 выжили. Также были 6 пассажиров из Казахстана, они погибли", - сказал министр.

Он также отметил, что погибли оба пилота.

"Еще трое членов экипажа выжили", - сказал М.Карабаев.

Напомним, что сегодня пассажирский самолет Embraer 190, летевший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 км от аэропорта Актау. В министерстве транспорта Казахстана сообщили, что на борту самолета, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 37 граждан Азербайджана.

По предварительным данным, на борту самолета находились 37 граждан Азербайджана, 6 граждан Казахстана, 3 граждан Кыргызстана, 16 граждан России.

Как сообщили в AZAL, на борту самолета Embraer 190, выполнявшего рейс Баку-Грозный, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 62 пассажира, 5 членов экипажа, в общей сложности 67 человек.

В связи с авиакатастрофой 26 декабря в Азербайджане объявлен траур.