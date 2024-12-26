Сегодня в Азербайджан доставят 12 выживших пассажиров разбившегося в Актау самолета AZAL

БАКУ/Trend/ - Сегодня в Азербайджан будут доставлены 12 выживших пассажиров разбившегося в Актау самолета AZAL.

Как сообщает в четверг Trend, 7 человек, состояние которых удовлетворительное, будут доставлены на родину обычным рейсом, а 5 пассажиров, состояние которых оценивается как среднетяжелое - специальным самолетом министерства по чрезвычайным ситуациям в сопровождении выделенной бригады врачей.

Напомним, что вчера пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL, выполнявший рейс по маршруту Баку–Грозный, потерпел крушение в трех километрах от аэропорта Актау. На борту воздушного судна находились 67 человек, включая 62 пассажиров и 5 членов экипажа. Согласно обновленным данным, среди пассажиров были:

37 граждан Азербайджана, из них 23 человека погибли, 14 выжили;

3 гражданина Кыргызстана, все выжили;

16 граждан России, из которых 7 погибли, 9 выжили;

6 граждан Казахстана, все погибли.

Оба пилота самолета погибли. Из пяти членов экипажа трое остались в живых.

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