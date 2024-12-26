Идентифицирована гражданка Азербайджана среди пострадавших в авиакатастрофе близ Актау

АСТАНА /Trend/ - Установлена личность одной из пострадавших в авиакатастрофе в городе Актау.

Как передает Trend, об этом сообщили в Акимате Мангистауской области.

"Следственными органами проведена работа по установлению личности двух пациентов, одна из них идентифицирована, установлено гражданство Азербайджана", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ​на данный момент под наблюдением врачей находятся 20 пациентов, из них шесть в реанимации. Двое пациентов переведены в отделение травматологии.

Напомним, что вчера пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL, выполнявший рейс по маршруту Баку–Грозный, потерпел крушение в трех километрах от аэропорта Актау. На борту воздушного судна находились 67 человек, включая 62 пассажиров и 5 членов экипажа. Согласно обновленным данным, среди пассажиров были:

37 граждан Азербайджана, из них 23 человека погибли, 14 выжили;

3 гражданина Кыргызстана, все выжили;

16 граждан России, из которых 7 погибли, 9 выжили;

6 граждан Казахстана, все погибли.

Оба пилота самолета погибли. Из пяти членов экипажа трое остались в живых.