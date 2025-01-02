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Почтена память Национального героя Полада Гашимова (ФОТО)

Общество Материалы 2 января 2025 14:06 (UTC +04:00)
Почтена память Национального героя Полада Гашимова (ФОТО)
Фото: Министерство обороны Азербайджанской Республики

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - 2 января, в день рождения Национального героя Азербайджана генерал-майора Полада Гашимова группа офицеров министерства обороны, участники Отечественной войны и члены семьи Национального героя посетили его могилу, сообщили Trend в минобороны.

Генерал-майор Полад Гашимов родился 2 января 1975 года в селе Вандам Габалинского района. После переезда вместе с семьей в город Сумгайыт он получал среднее образование в школах № 28 и 34. Полад Гашимов решил связать свою судьбу с военной профессией и поступил в Азербайджанское высшее военное училище имени Гейдара Алиева, которое успешно окончил.

Полад Гашимов служил в прифронтовых районах, прикладывая все усилия для достойного выполнения поставленных задач и приказов. Он начинал службу как командир взвода, а спустя годы был удостоен высшего воинского звания "генерал-майор".

Согласно распоряжению Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева от 20 апреля 2016 года, за особые заслуги в защите территориальной целостности нашей страны во время апрельских боев 2016 года и за отличие при выполнении задач, поставленных перед азербайджанской армией, Полад Гашимов был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" 3-й степени.

24 июня 2019 года Поладу Гашимову Верховным главнокомандующим Вооруженными силами было присвоено высшее воинское звание "генерал-майор".

14 июля 2020 года Полад Гашимов геройски погиб при предотвращении вражеских диверсий в направлении Товузского района на азербайджано-армянской границе. Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 9 декабря 2020 года посмертно удостоен почетного звания "Национальный герой Азербайджана".

На траурной церемонии от имени руководства министерства обороны к могиле Национального героя были возложены цветы, почтена его память.

Почтена память Национального героя Полада Гашимова (ФОТО)
Почтена память Национального героя Полада Гашимова (ФОТО)
Почтена память Национального героя Полада Гашимова (ФОТО)
Почтена память Национального героя Полада Гашимова (ФОТО)
Почтена память Национального героя Полада Гашимова (ФОТО)
Почтена память Национального героя Полада Гашимова (ФОТО)
Почтена память Национального героя Полада Гашимова (ФОТО)
Почтена память Национального героя Полада Гашимова (ФОТО)
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