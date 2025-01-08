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AZAL приостанавливает все рейсы по маршруту Баку–Казань–Баку

Общество Материалы 8 января 2025 20:31 (UTC +04:00)
AZAL приостанавливает все рейсы по маршруту Баку–Казань–Баку
Фото: Закрытое акционерное общество "Азербайджанские авиалинии"

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В связи с периодическими закрытиями воздушного пространства над Казанью авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) с целью обеспечения безопасности полетов приостанавливает все рейсы по маршруту Баку–Казань–Баку на неопределенное время, сообщает Trend со ссылкой на авиакомпанию.

Согласно информации, пассажиры, которые приобрели билеты на данном направлении, могут без штрафа оформить полный возврат средств или изменить направление. Для этого необходимо обратиться в авиакомпанию по электронной почте: [email protected].

AZAL продолжает внимательно следить за ситуацией и своевременно информировать пассажиров о любых изменениях в расписании, говорится в сообщении авиакомпании.

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