Депутат парламента Азербайджана пояснил, кто будет получать от государства средства в размере минимальной зарплаты

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Азербайджана Али Асадов утвердил порядок реализации целевых программ и создания рабочих мест сверх квоты. Порядок разработан на основе изменений в законе "О занятости", утвержденных Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. После последних решений Кабинета министров все новые правила вступили в силу.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом в своем аккаунте в социальной сети Facebook написал депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, экономист Вугар Байрамов.

Он отметил, что министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана в ближайшие три месяца утвердит процентные ставки по категориям граждан, особо нуждающихся в социальной защите и сталкивающихся с трудностями при трудоустройстве, а также сумму средств, выделяемых работодателем в рамках реализации целевых программ, с учетом особенностей видов экономической деятельности на каждое рабочее место.

"Новые положения позволят гражданам Азербайджана, ищущим работу в частном секторе, получать от государства средства в размере минимальной заработной платы, которая составляет 400 манатов в месяц. Эта сумма будет увеличиваться по мере роста минимальной заработной платы в будущем.

Новый инструмент занятости будет способствовать созданию большего числа рабочих мест в частном секторе за счет государственного финансирования и поддержит создание 15 дополнительных рабочих мест в частном секторе с использованием средств государственного Фонда страхования от безработицы. По предварительным оценкам, около 15 тысяч граждан смогут быть обеспечены работой сверх квоты, при этом их зарплата будет выплачиваться государством, и они будут трудиться в частном секторе.

Этот механизм также укрепит государственно-частное партнерство и создаст условия для более быстрого трудоустройства граждан. Выплата заработной платы будет осуществляться государством, особенно по востребованным на рынке труда специальностям. Создание рабочих мест сверх квоты и выплата зарплаты тем, кто работает на этих местах, предоставит новые возможности как для частного сектора с точки зрения привлечения работников, так и для обеспечения занятости безработных в краткие сроки.

В целом, новый механизм поможет улучшить обеспечение занятости в Азербайджане и дальнейшее развитие социального обеспечения населения за счет создания новых возможностей для трудоустройства в кратчайшие сроки", — говорится в публикации депутата.

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