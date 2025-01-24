Фирангиз Ализаде переизбрана на пост председателя Союза композиторов Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Открытым голосованием на выборах в руководящие органы Союза композиторов Азербайджана народная артистка, профессор Фирангиз Ализаде была единогласно переизбрана на пост председателя Союза.

Как сообщает в пятницу Trend, информацию об этом распространило министерство культуры Азербайджана.

Отметим, что 24 января состоялся XI Съезд Союза композиторов Азербайджана.

В мероприятии, которое состоялось в концертном зале имени У.Гаджибейли Союза композиторов, приняли участие министр культуры Адиль Керимли, правление Союза композиторов, известные деятели культуры. На съезде состоялись выборы в руководящие органы Союза композиторов.

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