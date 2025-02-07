Сегодня в Габале стартует Международный музыкальный фестиваль "Зимняя сказка"

БАКУ /Trend/ - При поддержке Фонда Гейдара Алиева, министерства культуры, Бакинской музыкальной академии и "Gilan" сегодня вечером в Габале впервые стартует Международный музыкальный фестиваль "Зимняя сказка".

"Зимняя сказка" продолжит традиции Габалинского международного музыкального фестиваля, который проводится с 2009 года. В рамках фестиваля, который продлится до 10 февраля, наряду с исполнителями из Азербайджана, выступят всемирно известные музыканты, дирижеры и музыкальные коллективы из Германии, Великобритании, Италии, Польши и России.

Как сообщает в пятницу Trend, работы по подготовке к фестивалю уже завершены, подготовлены концертные площадки и залы для мероприятий.

В соответствии с программой, сегодня вечером в зале Габалинского культурного центра состоится торжественное открытие Международного музыкального фестиваля "Зимняя сказка".

Программа фестиваля обещает быть насыщенной.

В дни фестиваля любители музыки смогут насладиться увлекательными концертными программами Симфонического оркестра Азербайджанского Государственного академического театра оперы и балета, Бакинского камерного оркестра, учеников и студентов Бакинской хореографической академии, инструментального ансамбля "Гайтагы", а также выступлениями ансамбля "Эйфория", представляющего Германию и Россию, под руководством Айдара Гайнуллина, польского ансамбля Glassduo и других известных исполнителей из Азербайджана и зарубежья. Помимо классической музыки, в рамках фестиваля также состоятся вечера вокальной и камерной музыки.

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