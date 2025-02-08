В Габале состоялось открытие Международного музыкального фестиваля «Зимняя сказка» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Город Габала – один из очаровательных уголков Азербайджана вновь собрал вместе любителей музыки и участников международного музыкального фестиваля.

Международный музыкальный фестиваль «Зимняя сказка», организованный Фондом Гейдара Алиева при поддержке Министерства культуры и Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли и Gilan, станет продолжением традиционного Габалинского международного музыкального фестиваля, который проводится с 2009 года, и вновь объединит ценителей искусства.

Как сообщает Trend, вечером 7 февраля состоялась торжественная церемония открытия Международного музыкального фестиваля «Зимняя сказка».

В церемонии открытия, состоявшейся в Габалинском культурном центре, приняли участие представители структур-организаторов фестиваля, ценители искусства и гости города.

Выступивший на церемонии открытия ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, народный артист, художественный руководитель фестиваля Фархад Бадалбейли отметил, что впервые организуемый Габалинский международный музыкальный фестиваль «Зимняя сказка» является знаменательным событием для нашей культуры, и пожелал фестивалю успехов.

Фархад Бадалбейли сказал: «Проведение подобных фестивалей имеет большое значение для нашей страны. Зарубежные гости и участники фестиваля непосредственно знакомятся с культурой и искусством нашей страны. Влияние музыки настолько сильно и безгранично, что мы ощущаем духовную близость во время выступления на этом фестивале известных солистов и музыкальных коллективов из разных стран. Это и есть основная цель фестиваля. Выражаем глубокую признательность Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой, которые уделяют особое внимание реализуемым в нашей стране грандиозным культурным проектам».

Заместитель министра культуры Саадат Юсифова, поздравив любителей музыки с этим знаменательным событием, сказала: «Путешественники, историки, ученые, деятели культуры из многих стран мира всегда приезжают в Габалу и восхищаются чарующей природой этого края. Габалинский международный музыкальный фестиваль, который традиционно проводится с 2009 года, собирает вместе талантливых музыкантов из разных уголков мира, которые дарят зрителям неповторимые выступления.

Фестиваль, являющийся совместным проектом Фонда Гейдара Алиева, Бакинской музыкальной академии Узеира Гаджибейли и Министерства культуры, изменив в этом году сезон проведения, подарит зрителям атмосферу «Зимней сказки». Начало культурной повестки 2025 года с этого фестиваля имеет символическое значение. Потому что 2025 год – очень знаменателен для истории азербайджанской музыки. В этом году исполняется 140 лет со дня рождения основоположника профессиональной музыки Азербайджана, создателя национальной профессиональной композиторской школы, автора первой оперы на Востоке, гениального композитора Узеира Гаджибейли. Распоряжение о праздновании юбилея корифея нашей музыки несколько дней назад подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. Музыкальные проекты, которые будут реализованы в нашей стране в течение года, станут отражением нашего уважения к наследию Узеир бека».

После официальной части любителям музыки была представлена концертная программа под названием «Вива Опера» с участием симфонического оркестра Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета. В начале концерта под руководством заслуженного артиста Фуада Ибрагимова прозвучала «Увертюра» из оперы Узеира Гаджибейли «Кероглу». В концерте прозвучали арии из опер П. Масканьи, Дж. Верди, Дж. Пуччини, У. Джордано, Р. Леонкавалло, А. Понкьелли, А. Каталани. Выступления солистов Ванессы Гойкоэчеа Агоррия (сопрано, Испания), Серджио Витале (баритон, Италия) и Юсифа Эйвазова (тенор, Азербайджан) были встречены меломанами бурными аплодисментами.

Отметим, что программа Международного музыкального фестиваля «Зимняя сказка» очень насыщенная. В дни фестиваля любители музыки смогут насладиться интересными концертными программами с участием Бакинского камерного оркестра, учащихся и студентов Бакинской хореографической академии, инструментального ансамбля «Гайтагы», представляющего Германию и Россию ансамбля Айдара Гайнуллина «Эйфория», польского ансамбля GlassDuo, а также выступлениями известных исполнителей из Азербайджана и зарубежных стран. Помимо классической музыки на фестивале также пройдут вечера вокальной и камерной музыки.

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