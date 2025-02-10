Названы характерные недостатки в деятельности местного самоуправления Азербайджана в 2024 г.

БАКУ /Trend/ - Названы характерные недостатки в деятельности местного самоуправления Азербайджана в 2024 году.

Как сообщает в понедельник Trend, эта информация нашла свое отражение в ежегодном докладе органа, осуществляющего административный контроль за деятельностью муниципалитетов (на 2024 год), который обсуждался сегодня на заседании комитета по региональным вопросам Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно докладу, недостатками являются следующие факты:

Изготовление поддельных документов, предоставляющих права другим лицам от имени муниципалитета;

Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на основании поддельных документов;

Единоличное принятие решения должностными лицами муниципалитета о муниципальной собственности;

Невыполнение должностными лицами муниципалитета предусмотренных законодательством мер по использованию и охране муниципальных земель;

Присвоение или растрата муниципальной собственности;

Определение цены при непосредственной продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, под строительство частного жилого дома, а также первоначальной цены на земли, выставляемые на аукцион или конкурс, ниже их реальной стоимости без учета рыночной цены;

Значительное ухудшение финансового положения муниципалитета в результате халатности должностных лиц муниципального образования с низким уровнем организации работы по сбору местных налогов и сборов, в том числе арендной платы.

Отметим, что согласно закону "Об административном контроле за деятельностью муниципалитетов", административный контроль за деятельностью муниципалитетов осуществляет соответствующий орган исполнительной власти Азербайджанской Республики.

Согласно указу Президента Азербайджанской Республики о применении закона "Об административном контроле за деятельностью муниципалитетов", полномочия соответствующего органа исполнительной власти, предусмотренные статьей 3.1 данного закона, осуществляет министерство юстиции Азербайджанской Республики.

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