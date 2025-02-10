БАКУ /Trend/ - Некоторые должностные лица муниципалитетов Азербайджана создают условия для незаконного использования муниципальных земель.

Как сообщает в понедельник Trend, эта информация нашла свое отражение в ежегодном докладе органа, осуществляющего административный контроль за деятельностью муниципалитетов (на 2024 год), который обсуждался сегодня на заседании комитета по региональным вопросам Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Изучены основные причины жалоб граждан на деятельность муниципалитетов в течение 2024 года.

В муниципалитетах города Баку в основном в прошедшие периоды были выявлены нарушения требований законодательства в области незаконного выделения земельных участков, учета объектов налогообложения и исчисления местных налогов, ненадлежащего выполнения задач, связанных с решением вопросов местного значения, в том числе по благоустройству и охране зеленых насаждений.

Региональные муниципалитеты часто нарушают требования законодательства, касающиеся выделения земельных участков, допускают захват муниципальных земель или их использование не по назначению, а также не принимают меры по возврату незаконно используемых земель, а также земель, срок аренды которых истек, в собственность муниципалитета и возмещению причиненного ущерба.

Основной причиной этих жалоб является незнание населением требований законодательства о выделении муниципальных земель, отсутствие у муниципалитетов подробной информации о землях, принадлежащих им, длительность процедур землеустройства, неправильная организация контроля за муниципальными землями, включая их охрану, а также случаи, когда должностные лица муниципалитетов создают условия для незаконного использования муниципальных земель.

Отметим, что по закону "Об административном контроле за деятельностью муниципалитетов", административный контроль за деятельностью муниципалитетов осуществляет соответствующий орган исполнительной власти Азербайджанской Республики.

Согласно указу Президента Азербайджанской Республики о применении закона "Об административном контроле за деятельностью муниципалитетов", полномочия соответствующего органа исполнительной власти, предусмотренные статьей 3.1 данного закона, осуществляет министерство юстиции Азербайджанской Республики.

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