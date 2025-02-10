В 2024 году из госбюджета муниципалитетам Азербайджана было выделено более 8 млн манатов финансовой поддержки

БАКУ /Trend/ - В 2024 году сумма финансовой поддержки (дотации и субсидии), оказанной муниципалитетам из государственного бюджета, увеличилась и впервые было выделено более 8 миллионов манатов.

Как сообщает в понедельник Trend, эта информация нашла свое отражение в ежегодном докладе органа, осуществляющего административный контроль за деятельностью муниципалитетов (на 2024 год), который обсуждался сегодня на заседании комитета по региональным вопросам Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно данным, полученным через информационную систему "Электронное исполнение", в течение 2024 года 11 тысяч 290 административных актов (5585 в течение 2023 года), принятых муниципалитетами в отношении погашения дебиторской задолженности, были приняты к исполнению должностными лицами и вместе с остатком в производстве составили 16 тысяч 785 административных актов. Из них обеспечено исполнение 6669 актов (7523 в течение 2023 года).

В докладе было отмечено, что увеличение суммы дотаций и субвенций, предусмотренных в государственном бюджете на поддержку местных бюджетов по сравнению с предыдущим годом, является еще одним показателем придаваемого государством значения развитию местного самоуправления.

Отметим, что по закону "Об административном контроле за деятельностью муниципалитетов", административный контроль за деятельностью муниципалитетов осуществляет соответствующий орган исполнительной власти Азербайджанской Республики.

Согласно указу Президента Азербайджанской Республики о применении закона "Об административном контроле за деятельностью муниципалитетов", полномочия соответствующего органа исполнительной власти, предусмотренные статьей 3.1 данного закона, осуществляет министерство юстиции Азербайджанской Республики.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!