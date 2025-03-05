На место пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Баку привлечены 3 бригады скорой помощи - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - 5 марта около 10:00 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил звонок в связи с пожаром на территории нефтеперерабатывающего завода в Низаминском районе города Баку.
Об этом в среду в ответ на запрос Trend сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).
Отмечается, что на место происшествия направлены 3 бригады скорой медицинской помощи.
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