Должностные оклады сотрудников МЧС Азербайджана утверждены в новой редакции

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в новой редакции утверждены "Суммы ежемесячных должностных (тарифных) окладов военнослужащих и сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики, имеющих специальные звания".
Как сообщает в понедельник Trend в связи с этим соответствующее решение принял Кабинет министров Азербайджана.
Согласно документу, в новой редакции утверждены "Суммы ежемесячных должностных (тарифных) окладов по Единому тарифному графику гражданских служащих, не являющихся государственными служащими, работающих в финансируемых из бюджета структурах Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики".
Министерству финансов поручено обеспечить проведение соответствующих мероприятий с целью выплаты требуемых средств в связи с исполнением настоящего решения.
Кабинету министров Нахчыванской Автономной Республики рекомендовано принять соответствующее решение о размерах ежемесячных должностных (тарифных) окладов военнослужащих, сотрудников специального звания и гражданских служащих, не являющихся государственными служащими министерства по чрезвычайным ситуациям Нахчыванской Автономной Республики.
Решение вступило в силу с 1 января 2025 года.
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