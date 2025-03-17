Должностные оклады сотрудников МЧС Азербайджана утверждены в новой редакции

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в новой редакции утверждены "Суммы ежемесячных должностных (тарифных) окладов военнослужащих и сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики, имеющих специальные звания".

Как сообщает в понедельник Trend в связи с этим соответствующее решение принял Кабинет министров Азербайджана.

Согласно документу, в новой редакции утверждены "Суммы ежемесячных должностных (тарифных) окладов по Единому тарифному графику гражданских служащих, не являющихся государственными служащими, работающих в финансируемых из бюджета структурах Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики".

Министерству финансов поручено обеспечить проведение соответствующих мероприятий с целью выплаты требуемых средств в связи с исполнением настоящего решения.

Кабинету министров Нахчыванской Автономной Республики рекомендовано принять соответствующее решение о размерах ежемесячных должностных (тарифных) окладов военнослужащих, сотрудников специального звания и гражданских служащих, не являющихся государственными служащими министерства по чрезвычайным ситуациям Нахчыванской Автономной Республики.

Решение вступило в силу с 1 января 2025 года.

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